Guardiola: "Io meglio del sesso? Non credo

Divertente siparietto nel corso della conferenza stampa di Pep Guardiola, prima del derby di domenica contro il Manchester United. Al tecnico catalano del Manchester City sono state riportate le parole di un suo ex giocatore, Dani Alves, secondo cui "essere allenato da da Pep Guardiola è meglio del sesso". Pronta la replica sorridente del manager del City: "io preferisco il sesso". City a valanga e United con caparbieta' e buona sorte. La Champions prepara un super derby (che si disputa da 124 anni) con Guardiola che guarda Mourinho dall'alto di 9 punti. City favorito ma gara scorbutica che in casa non vince da 4 anni. La grande crisi dell'United sembra archiviata ma la squadra gioca ancora male e si salva troppo spesso al fotofinish. Archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso quindi dalla sfida in Premier League con Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di classifica: una sconfitta contro i Citizens farebbe precipitare lo United a -12 dalla vetta. "Ma è sbagliato guardare così la partita - ribatte Mou -. E' già una sfida difficile se la consideriamo come un singolo evento, non dobbiamo pensare ad altro. Affrontiamo una squadra di qualità, molto potente. Ma abbiamo già dimostrato contro Chelsea e Juventus che possiamo ottenere buoni risultati contro chiunque. L'importante è cominciare con la giusta attitudine, senza aspettare di passare in svantaggio per svegliarci".

Provano ad approfittarne Chelsea (unica squadra imbattuta nei tornei d'elite) e Liverpool, opposti a Everton e Fulham. Gara delicata soprattutto per i Reds, alterni e reduci dalla batosta di Belgrado. Cercano di avvicinarsi Tottenham e Arsenal che hanno impegni trascurabili.

