Serie A, Frosinone-Fiorentina, Pioli: 'Vittoria ci manca, daremo di più'

"La vittoria ci manca, e non devono ricordarcelo dall'esterno: pur essendo la squadra più giovane d'Europa siamo ambiziosi e vogliamo dare di più". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli aspettando la trasferta a Frosinone contro cui avrà tutti i suoi giocatori a disposizione tranne l'infortunato Thereau. "Sappiamo che possiamo fare meglio dal punto di vista della qualità del gioco - ha continuato il tecnico viola - ma veniamo da due ottime prestazioni di carattere contro squadre forti come Torino e Roma. Non mi pare che qualcuno abbia criticato il Napoli per aver pareggiato in casa con la Roma...Per me sono stati due buoni risultati anche se è ovvio che tutti noi pretendiamo di più avendo le potenzialità per riuscirci".

"La Fiorentina è una delle squadre più interessanti del campionato - parola di Moreno Longo tecnico del Frosinone, alla vigilia della sfida - ha giovani di valore e gioca un calcio molto propositivo servirà una partita gagliarda, dovremo mettere in campo tigna e coraggio. Vogliamo fare risultato e conquistare i primi tre punti della stagione in casa. Conosco molto bene Chiesa, l'ho visto giocare più volte in Primavera. È cresciuto tanto ed è un giocatore di grandissima qualità ma la Fiorentina ha anche Simeone, Pjaca, Gerson, in tanti possono inventare la giocata decisiva nel corso dei novanta minuti". La ricetta di Longo in questo tipo di gare? "Dobbiamo essere squadra più degli altri, con uno spirito superiore alle altre, con questi presupposti potremo fare risultato contro chiunque". Sulla formazione anti viola Longo conferma che "Ciano è out per un problema muscolare, deve fare gli esami ma contro la Fiorentina non ci sarà. Abbiamo ancora qualche dubbio sul sostituto, tra Soddimo, Vloet e Cassata ma anche Pinamonti. Decideremo domani".