Serie A: Milan batte Genoa 2-1 FOTO Gattuso in zona Champions

Il Milan batte 2-1 il Genoa a San Siro nel recupero della prima giornata di A rinviata aD agosto per la tragedia del ponte Morandi. Rocambolesco il gol-vittoria di Romagnoli, due minuti dopo il 90', su uscita folle del portiere genoano Radu. Una prodezza del difensore centrale dopo l'autogol che aveva consentito ai rossoblù di pareggiare la rete di Suso. Ora i rossoneri di Gattuso sono in zona Champions, quarti a 18 punti con la Lazio.

GOL e MOMENTI CLOU

Milan-Genoa 2-1 - Al 90'+1 Romagnoli riporta in vantaggio i padroni di casa beffando il portiere

Milan-Genoa 1-1 Al 55' Kouame pareggia per gli ospiti con un tiro deviato in rete da Romagnoli

Milan-Genoa 1-0 Al 4' rossoneri subito in vantaggio con Suso



LE FORMAZIONI

Nel recupero contro il Genoa Gattuso lancia il Milan con la difesa a tre, con Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, e un centrocampo inedito, per via del forfait di Biglia, che nella rifinitura di questa mattina ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio destro, come fa sapere il club rossonero. A al posto dell'argentino giocherà Bakayoko, nella mediana a quattro con Suso, Kessie e Laxalt, mentre Calhanoglu dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d'attacco Cutrone-Higuain. Nel 3-5-2 del Genoa, Juric ha scelto Kouamé come partner d'attacco per Piatek.