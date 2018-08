Higuain ad un passo dal Milan, mancano ultimi dettagli

Mancano gli ultimi dettagli, poi Gonzalo HIGUAIN sarà il nuovo centravanti del Milan. Il 'Pipita' ha accettato il prestito al club rossonero, facendo prendere alla trattativa una piega definitiva e precisa. Verso la chiusura anche il maxi-scambio che coinvolge CALDARA e BONUCCI, che esattamente un anno fa salutò la Juventus per diventare uomo-simbolo del Milan. Ieri è stata una giornata densa di incontro, colloqui, trattative. E' durato circa un'ora il vertice a Casa Milan fra il dt rossonero Leonardo, Beppe Marotta e Fabio Paratici. Si è trattato di un incontro interlocutorio, non decisivo. In particolare resta il nodo relativo alle richieste economiche di Higuain, sia per la buonuscita che chiede alla Juve, sia per l'ingaggio che dovrebbe percepire al Milan. A questo punto, in casa rossonera, resta da valutare la possibilità che SUSO lasci i colori rossoneri, per vestire quelli giallorossi della Roma, in cambio di PEROTTI e di una quindicina di milioni. Monchi, però, non è del tutto convinto.