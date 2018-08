Aleix Vidal a un passo dal ritorno Siviglia

Aleix Vidal è a un passo dal Siviglia che, per l'esterno spagnolo del Barcellona, è pronto a mettere sul piatto 10 milioni complessivi, tra parte fissa (8) e bonus (2). Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di "operazione chiusa in meno di 48 ore". I due club hanno trovato l'accordo, con i blaugrana, che hanno ritenuto congrua l'offerta presentata e l'unico nodo da sciogliere riguarda i bonus che il Barca vorrebbe più contenuta (un milione). L'eventuale, probabile arrivo di Aleix Vidal, aumenterebbe le chance di uscita di N'Zonzi dal Siviglia, considerando che il club andaluso per la mediano ha già acquistato Amadou (dal Lilla).