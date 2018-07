Gattuso 'saluta' Bonucci, scelte da rispettare

Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: "Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le scelte dei giocatori vanno rispettate". Nemmeno la sentenza del Tas con cui il Milan si è riappropriato dell'Europa conquistata sul campo e la prima amichevole vinta 2-0 sul Novara (reti di Suso e Calabria) sembrano infatti aver convinto il capitano rossonero a restare "dopo i tanti giorni difficili", passati a sgobbare al caldo di Milanello senza sapere cosa sarebbe stato della proprietà e dell'Europa League.

"So cosa devo fare, non devi certo dirmelo tu", risponde Bonucci con tono piuttosto piccato ad un tifoso che gli chiede di giurare fedeltà ai colori rossoneri. Un segnale di nervosismo piuttosto evidente, dopo che sui social, a sentenza del Tas ufficializzata, Bonucci aveva rivolto un pensiero al Milan: "Riconquistato ciò che avevamo raggiunto sul campo". Proprio in quegli istanti di genuina gioia, il suo agente, Alessandro Lucci, incontra il ds Massimiliano Mirabelli a Milanello.

C'è un interesse concreto del Paris Saint Germain, dove Bonucci potrebbe raggiungere il suo ex capitano alla Juventus, Gianluigi Buffon, per andare all'assalto della Champions League. "Lui vuole vincere", sentenzia Gattuso, prima di correggere il tiro: "Vogliamo vincere anche noi, non ci piace stare qui a perdere. Ma dipende tutto dalle decisione del giocatore". Per Gattuso sono giorni concitati: domani con l'assemblea dei soci il tecnico potrebbe vedere l'uscita di scena di Fassone, con Ivan Gazidis pronto ad insidiarsi come ad, e l'affiancamento di Leonardo al ds Mirabelli. Tutto a poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti, prevista per domenica sera. "Sono molto orgoglioso di allenare il Milan. Devo dimostrare tutto il mio valore ad una proprietà che non conosco. Anche io verrò giudicato quando comincerà il campionato e ce la metterò tutta. Leonardo? Lo accoglierei a braccia aperte, abbiamo risolto i nostri problemini".