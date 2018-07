Tour: Ad Alaphilippe la prima tappa di montagna

Il corridore francese Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) ha vinto in solitaria la prima grande tappa di montagna del Tour 2018, da Annecy a Le Grand-Bornand di 158,5 km. Alle spalle di Alaphilippe, vincitore della decima tappa del Tour de France sul traguardo di Grand-Mornand, è arrivato lo spagnolo Ion Izagirre a 1'38", terzo l'estone Rein Taaramaee e quarto il belga Greg Van Avermaet che conserva la maglia gialla. Poi via via tutti gli altri.