Champions League, Real Madrid Liverpool: Le papere di Karius? 'Colpa di una commozione cerebrale'

Le 'papere' di Loris Karius, portiere del Liverpool, durante la finale persa col Real Madrid in Champions League sarebbero dipese da una commozione cerebrale. L'estremo difensore della squadra inglese durante una fase di gioco ha subito un colpo da Sergio Ramos che, secondo i medici del Massachusetts General Hospital and Spaulding Rehabilitation Hospital, gli avrebbe causato una 'disfunzione spaziale visiva' che avrebbe influito negativamente sulla sua prestazione.



Dopo quell'episodio Karius ha commesso un incredibile errore 'passando' la palla a Benzema, che ha così portato in vantaggio le Merengues. Anche il terzo gol è stata opera di una svista clamorosa di Karius che non è riuscito a trattenere un tiro - non irresistibile - dalla distanza di Gareth Bale. I medici, che hanno visionato il video della partita e visitato il giocatore tedesco, hanno concluso che Karius dallo scontro di gioco con Ramos ha riportato una commozione cerebrale che ne avrebbe condizionato la prova.