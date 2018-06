Sarri si allontana dal Chelsea ma c'è il Tottenham

Maurizio Sarri potrebbe presto sbarcare a Londra, ma non più in direzione Stamford Bridge: la giravolta del Chelsea gli ha indirettamente aperto le porte del Tottenham. La clamorosa uscita di scena di Zinedine Zidane spalanca inediti e clamorosi scenari sulle panchine d'Europa. Perché, se il principale candidato per la guida del Real Madrid adesso è Mauricio Pochettino, gli Spurs non hanno perso tempo e si sono buttati proprio su Sarri. Nei giorni scorsi pareva ormai scontato l'approdo del tecnico toscano al Chelsea: sembrava una pura formalità, ma così non è stato. Colpa non solo della clausola rescissoria (8 milioni) pretesa dal Napoli per liberare il suo ex tecnico.

Ma anche delle accuse di omofobia che hanno investito Sarri nelle ultime ore. La stampa d'Oltremanica ha infatti dato grande risalto al vecchio battibecco che Sarri aveva avuto con Roberto Mancini nel corso di una sfida di Serie A tra Napoli e Inter. Uno scambio di insulti a bordo campo, in seguito risolto tra i due con una stretta di mano. Ma la parolaccia a sfondo omofobo del tecnico partenopeo sembra aver infine convinto i dirigenti del Chelsea a spostare le attenzioni su Laurent Blanc, il nuovo favorito - secondo gli allibratori locali - per la successone a Conte, che peraltro non intende fare sconti a quello che a tutti gli effetti è già il suo ex club. A rendere ancor più complicato l'arrivo di Sarri allo Stamford Bridge sono stati anche i recenti guai diplomatici di Roman Abramovich, a cui il governo britannico non ha voluto rinnovare il permesso di soggiorno. Per ritorsione il patron dei Blues non solo ha sospeso i lavori per la ristrutturazione dello Stamford Bridge ma ha anche lasciato intendere che potrebbe presto mettere in vendita il club. Una situazione di incertezza che sta paralizzando il mercato del Chelsea, e convinto la dirigenza a non pagare l'indennizzo preteso dal Napoli.

Qualora la trattativa con Blac, attualmente impegnato con la nazionale francese, non andasse in porto, l'alternativa è proprio Zidane. Chiusa la strada che porta al Chelsea, per Sarri se n'é aperta una nuova, e inattesa, diretta al Tottenham. Gli Spurs rischiano seriamente di perdere Pochettino, che tanto bene ha fatto nei suoi anni a Londra. La sirena delle merengues è troppo allettante per essere ignorata, e dalle parti di White Hart Lane danno ormai per scontato il suo addio. Da qui la febbrile e improvvisa ricerca di una valida alternativa che condivida un'idea di calcio simile a quella dell'allenatore argentino. Così nelle ultime ore il nome di Sarri è emerso prepotentemente tra i possibili candidati: ora è lui il grande favorito per guidare gli Spurs la prossima stagione. Ma il domino degli allenatori è appena cominciato, e anche la conferma ad Anfield di Jurgen Klopp - accostato al Real Madrid - non sembra così scontata