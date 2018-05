Coppa Italia: diritti tv alla Rai per 3 anni

I diritti tv della Coppa Italia restano alla Rai per il prossimo triennio. All'apertura delle buste all'assemblea di lega di oggi in corso al Coni, la tv di stato l'ha spuntata su Mediaset offrendo, secondo quanto si apprende, 35,5 milioni per l'intero pacchetto (compresa la Supercoppa e i diritti radiofonici) a fronte dei 33 milioni di euro proposti dal Biscione.