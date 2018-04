Champions: Liverpool batte Roma 5-2 FOTO Giallorossi si svegliano tardi

Liverpool batte Roma 5-1 LA CRONACA

L'ex giallorosso Salah protagonista con due reti e due assist. Poi viene sostituito e i Reds rallentano e incassano due gol

I MOMENTI SALIENTI



Al 85' l'arbitro concede un rigore alla Roma per fallo di mano in area, Perotti non sbaglia dal dischetto

Al 81' la Roma accorcia le distanze con Dzeko

Al 69' quinta rete del Liverpool ancora con Firmino

Al 61' GOL ancora un assist geniale di Salah per la quarta rete dei Reds con Firmino

Al 56' GOL terzo gol dei padroni di casa con Manè su assist di Salah

Cominciato il secondo tempo, Di Francesco fa entrare Schick per Under

Le azioni salienti del primo tempo

46' GOL! ANCORA SALAH! per l'ex giallorosso è doppietta

36' GOL! MAGIA di SALAH! Tira dal limite a giro e infila la palla all'incrocio dei pali

30' MANÈ! ANCORA! Altro tiraccio sul fondo dell'attaccante dal dischetto del rigore su invito di Salah! Adesso la Roma sbanda!

29' MANÈ! Che errore! La Roma perde palla a centrocampo, Firmino imbuca per il senegalese che va via a Manolas, ma calcia incredibilmente sul fondo davanti ad Alisson!

27' AMMONIZIONE! Giallo per Juan Jesus, che si fa anticipare da Mané sulla trequarti: il brasiliano è forse l'unico dei romanisti in difficoltà in quest'avvio di gara



19' KOLAROV! TRAVERSA! Missile mancino del serbo da 25 metri sugli sviluppi di un angolo! Karius sfiora in qualche modo e manda sulla traversa!

18' SOSTITUZIONE LIVERPOOL! Entra Wijnaldum per Oxlade-Chamberlain. Prima, brutta tegola per Klopp

6' FIRMINO! La difesa della Roma si dimentica del brasiliano che avanza in area su servizio di Salah, ma poi conclude sul fondo in diagonale!

3' STROOTMAN! Subito Roma! Dzeko fa la sponda per l'olandese, il cui tiro non spaventa Karius





Tutto confermato nell'undici della Roma ipotizzato alla vigilia della semifinale d'andata della Champions League a Liverpool. Cengiz Ünder viene preferito a Patrick Schick, come partner ideale di Edin Džeko. In difesa, nel 3-4-1-2 schierato da Di Francesco, confermato il terzetto che ha giocato contro il Barcellona, con la linea formata da Fazio, Manolas e Juan Jesus. Tutto come previsto anche nell'undici di Klopp, che a centrocampo ha preferito la dinamicità di James Milner alla sostanza di Wijnaldum. In avanti, spazio al terzetto più prolifico della Champions League, formato da Mané-Firmino-Salah.