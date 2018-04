Ligue1: Tuchel verso la panchina del PSG

Il Paris Saint-Germain sembra ormai avere scelto definitivamente il sostituto dello spagnolo Unai Emery per la panchina: è il tedesco Thomas Tuchel, attuale tecnico del Borussia Dortmund. E' quanto scrive Espn, che specifica come l'attuale tecnico del club giallonero abbia ormai vinto la concorrenza di Luis Enrique, Carlo Ancelotti, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri, che erano candidati di primissimo piano.

IlPsg, invece dovra' pazientare un'altra settimana per festeggiare lo scudetto se il Monaco non fallira' i tre punti col Nantes di Ranieri in fase calante. I parigini se la vedranno stasera in trasferta col St.Etienne. La sfida piu' interessante e' quella tra il Marsiglia (che riceve il quotato Montpellier) e ha due punti di vantaggio sul Lione, che non dovrebbe avere ostacoli a Metz. In ballo il terzo posto Champions. Interessante anche il confronto tra il Nizza di Balotelli e il Rennes che ha bloccato mercoledi' il Monaco.

Il quadro della 32/ma giornata

St Etienne-Psg

Monaco Nantes sabato ore 17

Amiens Caen ore 20:00

Angers Strasburgo

Bordeaux Lilla

Guingamp Troyes

Tolosa Dijon

Nizza Rennes domenica ore 15

Metz Lione ore 17

Marsiglia Montpellier ore 21