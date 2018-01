Diritti tv: bando Lega, 570 milioni per la A

E' di 570 milioni a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono indicate dal bando per i tradizionali operatori della comunicazione (satellitare, digitale terrestre e OTT, ossia la piattaforma Internet), pubblicato sul sito della Lega, assieme a un secondo bando subordinato, dedicato invece agli intermediari finanziari indipendenti, che invece prevede un unico pacchetto con un valore minimo di un miliardo e 50 milioni euro, equivalente al traguardo che la Lega e l'advisor Infront contano di raggiungere con quest'asta. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 13 del 22 gennaio, e nello stesso giorno verranno aperte le buste con quelle degli operatori tradizionali. L'assemblea assegnerà subito i diritti tv o procederà con le trattative private il 25 gennaio, e l'indomani si riunirà nuovamente per valutare le nuove offerte.