Juve: Allegri, non sottovaluto il Torino. Szczesny è l'erede di Buffon

"Assolutamente non sottovaluto il Torino che, indipendentemente dalle assenze, ha grande voglia di rivalsa. E il derby è sempre una gara particolare, dovremo giocare una gran partita dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, senza ripetere Verona, dove ci è andata bene, ma non siamo stati bravi". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della stracittadina torinese dell'Allianz Stadium, valida per i quarti di Coppa Italia.

"Giocheranno Dybala e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, a riposo Mandzukic o Higuain", ha aggiunto il tecnico bianconero.



"Szczesny è l'erede di Buffon". Allegri commenta le dichiarazioni di Buffon in cui 'invitava' Donnarumma a vestire la maglia della Juventus: "La Juventus ha fatto un bell'affare prendendo un giocatore così importante, portandolo un anno prima che Gigi smetta di giocare - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Donnarumma è un ragazzo giovane, che deve crescere: è al Milan e farà il suo percorso".



"Domani e sabato non possiamo sbagliare, altrimenti buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto finora". Allegri chiede due vittorie alla Juventus prima della pausa di gennaio: "Contro il Torino dobbiamo prendere la qualificazione in Coppa Italia, sabato a Cagliari i tre punti - ha spiegato il tecnico bianconero -. Fino alla settima di campionato abbiamo delle partite che non possiamo sbagliare, per andare avanti in Coppa Italia e per non perdere punti dal Napoli o cercare con le vittorie di superarlo. Dall'ottava giornata in poi si decide il campionato. Dovremo restare attaccati, perchè poi recuperare diventa difficile, visto che la quota scudetto è al momento 96 punti".



Pjaca in partenza in prestito, nessun giocatore in arrivo a gennaio. Per Allegri la linea della Juventus non lascia aperta la porta a colpi di scena. "La società ha fatto bene e la rosa è di alta qualità. Il direttore (Marotta, ndr) è stato chiaro - dice il tecnico bianconero a proposito del mercato. In squadra ci sono 21-22 giocatori, di più mi metterebbero casino in testa - scherza - L'importante è abbassare la tensione perché il rischio è dietro l'angolo". In uscita Pjaca: "Marko ha bisogno di giocare - conferma Allegri - l'infortunio ha fermato momentaneamente il suo percorso di crescita, ha bisogno di continuità per recuperare le migliori condizioni". La destinazione più probabile per il giovane attaccante croato è, al momento, lo Schalke 04.