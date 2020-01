Vanno a Sassari e Brescia i due anticipi della 17ma giornata di Serie A di basket. Il Banco di Sardegna si è imposto 78-70 sul parquet di OriOra Pistoia, mentre Germani Basket ha vinto tra le mura di casa su Umana Reyer Venezia per 70-64. Grazie al successo odierno, Sassari raggiunge in testa alla classifica a 26 punti la Virtus Bologna, impegnata domani in trasferta a Trento. Brescia sale al terzo posto con 22 punti.