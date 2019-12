Nba: vince Houston, Dallas e Philadelphia dilagano

Vittorie per Houston, Dallas, Philadelphia, Utah e Indiana nelle partite Nba disputate nella notte italiana. I Rockets hanno superato i Phoenix Suns 115-109, raccogliendo la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Sugli scudi Ben McLemore autore di 27 punti, e Russel Westbrock alla terza tripla doppia in fila (24 punti, 14 rimbalzi e 11 assist).

Dilagano i 76ers di Philadelphia che superano i Cleveland Cavs 141-94 dopo un primo tempo stellare chiuso (77-36). Per i Cavs si tratta della sesta sconfitta in fila. Il protagonista assoluto della serata per i padrni di casa è Ben Simmons, che manda a referto 34 punti. Ampio scarto anche nella vittoria di Dallas su New Orleans (130-84) che consente ai Mavericks di portare a casa il decimo successo nelle ultime 11 (otto invece i ko in fila per New Orleans). Nelle altre partite, Utah Jazz ha superato Memphis Grizzlies 126-112, mentre i Pacers Indiana hanno sbancato il parquet di New Yoerk 104-103, con i Knicks alla nona sconfitta consecutiva. Tra gli ospiti menzione per Warren con i suoi 25 punti e Sabonis, in doppia doppia con 19 punti e 15 rimbalzi.