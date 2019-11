Nba, vincono Gallinari e Melli, perde Belinelli

Tanti italiani in campo nella notte Nba, con Gallinari e Melli che portano a casa la vittoria. L'ala di Oklahoma con una prova superba (21 punti e 5 rimbalzi) vince contro Golden State 114-108. Meno protagonista Melli (5 minuti e zero punti a referto) che comunque contribuisce al successo dei Pelicans (115-110) a Charlotte. Per Marco Belinelli invece 19 minuti e 9 punti, ma non bastano contro i Boston Celtics che espugnano il parquet di San Antonio 135-115 e che ha visto anche l'infortunio alla mano di Gordon Hayward. Il miglior realizzatore del match è Jaylen Brown (30 punti), a Popovich non bastano i 22 di DeMar DeRozan. Vittorie esterne, infine, per Dallas (a Memphis) e Houston (a Chicago) guidate da Luka Doncic e James Harden.