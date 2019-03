In Nba è stata la notte di Danilo Gallinari. L'azzurro con i suoi Clippers ha giocato una partita meravigliosa, oscurando nientemeno che Lebron James e mandato ko i Lakers, spingendoli lontano dalla zona playoff. Il derby californiano era la sfida clou del turno Nba di questa notte e non ha deluso le attese. Il Gallo ha dominato in difesa ein attacco, ha segnato 23 punti ed è stato letteralmente il mattatore della serata, finita con la vittoria dei Clippers per 113-105, nonostante i 27 punti di Lebron James e la tripla doppia di Rajon Rondo. La festa italiana è completata dal successo degli Spurs di Marco Belinelli, 104-103 sulla numero 2 a ovest Denver, che cade per la terza volta di fila. Inatteso ko anche per un'altra formazione di vertice, i Bucks, battuti addirittura dall'ultima in classifica cioè i Suns per 114-105. Nelle altre partite si segnala la vittoria dei Pelicans, che attraversano un buon momento, sugli Utah Jazz per 115-112, e quella di misura di Miami su Atlanta per 114-113.