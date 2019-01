Nba, Golden State non si ferma più, ancora ko Lakers

Quattro le partite giocate nel turno di questa notte in Nba. Sorride Golden State, che ormai ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. I Warriors infatti hanno espugnato senza troppi problemi Washington e il punteggio di 128-118 dice meno di quanto si è visto in campo, dove i campioni in carica hanno dominato. Golden State consolida così la sua leadership in classifica a ovest. Ancora male invece i Los Angeles Lakers, a sorpresa battuti sul terreno amico dai Minnesota Timberwolves con un pesante 120-105. Ancora privi di Lebron James, i Lakers sono stati costretti all'11mo ko casalingo in questa stagione e scivolano al nono posto in classifica. Per i californiani un vero campanello d'allarme in chiave playoff. Nelle altre due gare di questo turno, Oklahoma ha vinto per 122-116 contro New Orleans; mentre i Phoenix Suns, fanalino di coda nella Western Conference, hanno perso ancora, stavolta in casa, contro Portland per 120-106.