Curry incredulo: 'Mai uomo su Luna', la Nasa lo invita

La stella della Nba Stephen Curry ha detto di non credere che l'uomo sia mai arrivato sulla Luna, ma presto potrebbe ricredersi. L'agenzia spaziale statunitense, la Nasa, ha molta dimestichezza con gli astri e quindi, secondo quanto riportano i media Usa, si è attivata subito. E' così arrivato alla guardia dei Golden State Warriors un invito per una visita presso una base in Texas per convincerlo che le sei missioni compiute tra il 1969 e il 1972 hanno davvero permesso a dodici astronauti di sbarcare sul satellite. Le parole di dubbio di Curry - espresse durante il podcast "Winging It" cui partecipavano colleghi come Vince Carter e Andre Iguodala che è stato postate dallo stesso giocatore - hanno sollevato non poche polemiche, facendo intervenire anche la Nasa. Un portavoce dell'agenzia, Allard Beutel, sentito dal New York Times, ha detto Curry è invitato al 'lunar lab' presso il Johnson Space Center di Houston.