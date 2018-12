Volley: Trento vince il Mondiale per club

E' Trento a salire sul trono mondiale della pallavolo, imponendosi 3-1 nella finale tutta italiana contro Civitanova al Mondiale per club. A Czestochowa (Polonia), la Trentino Diatecx ha dominato la sfida con la Lube fin dal primo set, vinto 25-20. Perso il secondo 22-25, ha portato a casa gli ultimi due per 25-20 e 25-18. Trento aveva vinto il trofeo l'ultima volta 6 anni fa, quando completò un poker consecutivo, e si conferma imbattibile in finale, mentre per Civitanova quella odierna è la seconda persa di fila.