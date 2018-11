Basket: convocati Azzurri per la Lituania

Il CT Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori che scenderanno domani, 29 novembre (ore 20:15), sul parquet del PalaLeonessa di Brescia per la gara di FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers contro la Lituania. Tra le novità il ritorno in Azzurro per Alessandro Gentile e l'esordio assoluto di Giampaolo Ricci.

L'Italia, seconda forza del raggruppamento con 6 vittorie e 2 sconfitte, è in piena corsa per uno dei due posti ancora a disposizione per staccare il pass per l'ingresso fra le 32 Nazionali del Mondiale cinese.

Questi i convocati: Pietro Aradori (Virtus Bologna); Alessandro Gentile (1Movistar Estudiantes Madrid); Paul Biligha (Reyer Venezia); Luca Vitali (Basket Brescia); Ariel Filloy (Avellino); Giampaolo Ricci (Cremona); Awudu Abass (Basket Brescia); Stefano Tonut (Venezia); Michele Vitali (MoraBanc Andorra); Christian Burns (Milano); Achille Polonara (Sassari) Brian Sacchetti (Basket Brescia).