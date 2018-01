Basket: Nba, Golden State si ferma dopo 14 successi esterni

Dopo 14 successi in fila lontano dalla Oracle Arena, i campioni Nba di Golden State si fermano al Toyota Center, sconfitti dagli Houston Rockets 116-108. Ci ha pensato uno straordinario Chris Paul a stoppare Curry & Co.: per l'ex Clippers parlano i 33 punti, gli 11 rimbalzi e i 7 assist, uniti ai 22 con 8 assist di James Harden che portano i Rockets alla quinta vittoria nelle ultime sei gare. A referto dei Warriors 26 punti per Durant, 21 per Green e 19 per Curry. Nelle altre partite, Oklahoma Thunder passeggia contro Cleveland Cavaliers (124-148): i vice-campioni NBA incassano la nona sconfitta nelle ultime 12 gare. Gli Heat vincono a Charlotte grazie a un tiro libero di Kelly Olynyk sul filo di sirena (105-106). Toronto perde a Minneapolis (115-109), Philadelphia supera Milwaukee (116-94), Utah torna al successo contro i Clippers (125-113). Poi ancora, Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 117-108 e New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 111-104.