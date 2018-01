Nba: Belinelli ancora ko, 30/a sconfitta per Atlanta

Dopo aver perso con i Lakers, gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli sono usciti sconfitti anche dal match con l'altra squadra di Los Angeles. I Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, si sono imposti per 108-107. miglior realizzatore dell'incontro Lou Williams, guardia dei Clippers, autore di 34 punti. Per Belinelli 10 punti in poco meno di 19' di gioco. Trentesima sconfitta su 40 partite per gli Hawks.

Nelle altre partite della notte Nba, successo interno per 124-114 dei Golden State Warriors sui Denver Nuggets mentre fa rumore lo scivolone dei Cleveland Cavaliers in casa dei Minnesota Timberwolves: 127-99 il punteggio finale, per LeBron James solo 10 punti. I Toronto Raptors vincono in casa dei Brooklyn Nets 114-113 dopo un tempo supplementare, gli Indiana Pacers regolano 109-96 i Milwaukee Bucks, gli Houston Rockets violano il parquet dei Chicago Bulls (116-107) i New Orleans Pelicans battono di misura (112-109) i Detroit Pistons e i San Antonio Spurs passano 107-100 in casa dei Sacramento Kings.