Nba: Atlanta perde ancora, ko contro i Lakers

Ventinovesima sconfitta su 39 partite per gli Atlanta Hawks. La squadra nella quale milita Marco Belinelli è uscita battuta anche dal confronto esterno con i Los Angeles Lakers per 132-113 nonostante Dennis Schroder sia stato il miglior realizzatore dell'incontro con 27 punti. Per i padroni di casa in evidenza Brandon Ingram e Jordan Clarkson che hanno segnato rispettivamente 20 e 18 punti. Per Belinelli 4 punti in quasi 17' di gioco. Gli Hawks hanno attualmente il peggior record in Nba. Nelle altre quattro partite disputate in nottata vittorie di misura dei Portland Trail Blazers (111-110 sui San Antonio Spurs) e dei Miami Heat (103-102 sugli Utah Jazz) mentre i Phoenix Suns hanno regolato 114-100 gli Oklahoma City Thunder. Colpo esterno dei New York Knicks guidati da un grande Kristaps Porzingis (29 punti) che hanno piegato 100-96 i Dallas Mavericks.