6 Nazioni: verso rinvio di Italia-Inghilterra

Si va verso il rinvio della partita del torneo 6 Nazioni di rugby Italia-Inghilterra, prevista all'Olimpico di Roma sabato 14 marzo. Lo scrive la stampa britannica, come conseguenza delle misure prese dal Governo italiano per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus. Allo stadio era previsto il tutto esaurito anche perché, visto il rinvio dell'incontro con l'Irlanda di sabato 7, questa sarebbe stata l'ultima occasione per Sergio Parisse di indossare la maglia della nazionale e salutare i propri tifosi.

La partita si sarebbe infatti giocata con il pubblico. Ma il decreto emanato ieri ha disposto che tutte le manifestazioni sportive in Italia si tengano a porte chiuse fino al 3 aprile.