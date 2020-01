Pallanuoto: Europei; 7-5 alla Grecia, Setterosa chiude 5/o

Il Setterosa batte la Grecia 7-5 e chiude al quinto posto gli europei di pallanuoto. Un successo che rilancia la nazionale guidata da Paolo Zizza in vista del torneo preolimpico di Trieste (8-15 marzo), dove ci saranno anche la Grecia, l'Olanda e l'Ungheria tra le pretendenti ai due pass disponibili per Tokyo 2020. "Questa era la partita che volevo, al di là del risultato.

Per intensità e determinazione - le parole del ct -. La squadra che ci crede e che deve crederci sempre. Una vittoria che fa anche morale per Trieste, dove a marzo ci attendono le qualificazioni olimpiche. Ci dobbiamo allenare tanto perché sarà una battaglia per tutte e quattro le squadre".