Usain Bolt sta per diventare papà. Lo sprinter giamaicano dei record a 33 anni ha annunciato sui social che avrà presto il suo primo figlio: "Voglio dirvi che sta per arrivare un re o una regina..." ha scritto il pluriolimpionico, postando la foto della fidanzata Kasi Bennett che posa in dolce attesa con un abito rosso fuoco. Prima dell'annuncio ufficiale, Bolt aveva rivelato di voler un figlio dalla storica fidanzata.