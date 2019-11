F1: Brasile, Ferrari bene in 2/e libere

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Ferrari protagoniste nelle seconde libere del Gp del Brasile di F1, sulla pista di Interlagos. Il tedesco Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo, in 1'09"217, precedendo il compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha girato in 1'09"238. Alle spalle delle due 'rosse' di Maranello, la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, con il tempo di 1'09"351, al quarto e quinto posto le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (1'09"373) e del fresco campione del mondo Lewis Hamilton (1'09"440). Le prove sono state accorciate dall'incidente occorso al russo Daniil Kvyat, con un principio d'incendio nella sua Toro Rosso. Nessun danno per il pilota, ma bandiera rossa esposta e prove concluse. Prima del pilota venuto dall'est, anche Kubica aveva avuto qualche problema con la Williams, schizzata su un cordolo bagnato e finita fuori pista.

La pioggia non ha dato tregua anche nella seconda sessione di libere brasiliane.