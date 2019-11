F1: Gp Usa, Bottas conquista la pole position

Il finlandese Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp degli Usa di F1, sul circuito texano di Austin, e partirà quindi in pole position. Il pilota della Mercedes ha girato in 1:32.029, e ha preceduto il ferrarista Sebastian Vettel, secondo miglior tempo in 1:32.041 e centesima prima fila in carriera. Seconda fila con l'olandese della Red Bull Max Verstappen e l'altro ferrarista Charles Leclerc. Solo quinto tempo per l'iridato in carica Lewis Hamilton, su Mercedes.