Legge Sport, Cio scrive a Malagò: a rischio autonomia del Coni

E' arrivata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, una lettera del Cio in cui si esprime "seria preoccupazione" per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione in Parlamento. Nella lettera, di cui l'ANSA ha preso visione, si segnala che la legge "intaccherebbe chiaramente l'autonomia del Coni" in sei punti. Il Cio chiarisce di poter adottare per la protezione del "Movimento di un paese la sospensione o il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico".



"Le organizzazioni sportive aderenti al movimento olimpico hanno il diritto e l'obbligo di autonomia, comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della governance". Così il Cio nella lettera inviata al Coni in cui si esprimono "preoccupazioni" sul disegno di legge sullo sport in via di approvazione in Parlamento. "I comitati olimpici - sottolinea il Cio - possono cooperare con i governi, tuttavia essi non devono intraprendere azioni contrarie alla carta olimpica".



Lega, avanti a prescindere da letterine - Sul ddl sull'ordinamento sportivo si va avanti "a prescindere da lettere e letterine varie". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alla lettera del Cio inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò. La discussione del provvedimento è all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula di oggi. "Non c'è fiducia, si voteranno tutti gli emendamenti", ha aggiunto Romeo.



Fonti, sorprende Cio, risposte nel testo - "Sorprende tutto questo interesse del Cio per una singola parte del provvedimento che riguarda il potere politico del Coni. La lettera, forse scritta da funzionari del Cio, il cui contenuto il governo ha appreso dai giornali, è stata scritta forse in maniera frettolosa visto che molte risposte non solo sono già contenute nelle norme della stessa riforma ma anche negli ordini del giorno del relatore preannunciati ieri sera in commissione cultura su cui il governo darà parere favorevole". Lo affermano fonti di maggioranza.