Coni: Giorgetti, riforma non nasce contro nessuno

"I cinque cerchi sono patrimonio e marchio del Coni. Sport e Salute potrà lavorare per valorizzare ancora di più il marketing del Coni, che oggi mi sembra sia già molto efficiente". Lo dice il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, illustrando la riforma dello sport italiano all'Aquacetosa a Roma. “Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce per nessuno. Non facciamo leggi ad personam ma solo per il bene dello sport italiano”. Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, spiegando al mondo dello sport la riforma del Coni al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma.