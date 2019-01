Sci: è sempre Hirscher, ma Italia frana nello slalom

Finito subito fuori il francese Clement Noel, che l'aveva battuto nelle ultime due gare, il campionissimo austriaco Marcel Hirscher è tornato ad imporsi alla sua maniera. In 1'44"81 ha vinto, anzi stravinto dato il vantaggio, il prestigioso slalom speciale notturno di Coppa del mondo a Schladming, the Nighttrace, davanti a un pubblico scatenato di 40 mila tifosi austriaci nello stadio dello sci, all'arrivo della difficile pista Planai. Per Hirscher e' la vittoria n. 68 e l'ottava Coppa del mondo in serie ancora più vicina. In più il grande onore di venir premiato direttamente dal presidente della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen. Dietro Hirscher si sono piazzati il francese Alexis Pinturault (1'46"02) e lo svizzero Daniel Yule (1'46"41). Per l'Italia, invece, ancora una gara deludente. In classifica ci sono solo Manfred Moelgg 12/o (1'48"23) e Alex Vinatzer, 16/o (1'48"7). Fuori nella prima manche Stefano Gross e Simon Maulberger, fuori tempo massimo Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti, oltre alle giovani leve. Certo, la Planai è molto difficile, ma non solo per gli azzurri. Una batosta così conferma uno stato di crisi degli azzurri in questa disciplina.