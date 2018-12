Tortu atleta dell'anno delle Fiamme Gialle

Filippo Tortu è l'atleta dell'anno delle Fiamme Gialle. Il velocista azzurro è stato premiato nel corso della cerimonia del gruppo sportivo al salone d'onore del Coni, presente anche il presidente Giovanni Malagò. A consegnare il riconoscimento altre due campionesse, Sofia Goggia e Arianna Fontana: "Sono davvero contento - ha spiegato Tortu - in questo corpo ho iniziato a muovere i primi passi da professionista, se sono arrivato dove sono è sicuramente soprattutto grazie alle Fiamme Gialle". Il presidente del Coni ha aggiunto: "Le Fiamme Gialle sono un gruppo a cui il movimento sportivo deve dire grazie, i risultati sono sotto gli occhi di tutti". "Il mondo paralimpico - ha sottolineato il numero uno del Cip, Luca Pancalli - deve essere grato e riconoscente per quello che le Fiamme Gialle hanno saputo fare per accompagnare un pezzo di famiglia italiana, quella paralimpica".