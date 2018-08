Europei atletica: l'azzurro Rachik bronzo nella maratona

Ancora un bronzo per l'Italia agli Europei di atletica che si chiudono a Berlino. Yassine Rachik sale sul podio della maratona, terzo alle spalle del belga Koen Naert, oro, e dello svizzero Tadesse Abraham. E' il quarto bronzo per la spedizione azzurra alla rassegna continentale.

A Mazuronak maratona donne, sesta Dossena - La bielorussa Volha Mazuronak ha vinto la maratona femminile agli Europei di atletica leggera. Con il tempo di 2h26''22, ha preceduto la francese Clemence Calvin, medaglia d'argento, e la ceca Eva Vrabcová-Nyvltova, medaglia di bronzo. Sesto posto per la migliore delle italiane, la bergamasca Sara Dossena, che ha chiuso in 2h27''53. Ottavo posto per Catherine Bertone.