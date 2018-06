Giochi Mediterraneo: 19 medaglie Italia

Italia protagonista ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Gli azzurri fanno incetta di medaglie con nove ori, tre argenti e sette bronzi che fanno volare l'Italia in testa al medagliere. Ad aprire le danze d'oro è stata Simona Quadarella negli 800 stile libero, oro anche a Erika Ferraioli nei 100 sl, alle doppiette tricolori nei 50 dorso maschili con Simone Sabbioni e Niccolò Bonacchi e nei 100 farfalla con Piero Codia, davanti a Matteo Rivolta. Record dei giochi per Silvia Scalia nei 50 dorso, così come Elena Di Liddo nei 100 farfalla. Oro anche per Luca Pizzini nei 200 rana e per la 4x200 sl femminile. Argento per Filippo Megli nei 200 stile e bronzo di Carlotta Toni nei 400 misti. Arrivano dal tatami l'oro di Silvia Semeraro (-68 kg) e i bronzi di Sara Cardin (-55 kg), prima medaglia azzurra a Tarragona, Viola Lallo (-61 kg) e Rabii Jendoubi (75 kg). Bronzo per i pesisti Micheal Di Giusto nello slancio con 143 kg, e Alessandra Pagliaro nello strappo (72 kg) e per la triatleta Federica Parodi.