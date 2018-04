Tennis: Fed Cup, Italia-Belgio 0-4

Il Belgio vince 4-0 il confronto di Fed Cup con l'Italia che si è giocato sulla terra rossa del campo centrale di Valletta Cambiaso a Genova. Dopo i successi nei singolari di Mertens, contro Paolini ed Errani, e quello della Van Uytvanck contro la Errani, la formazione capitana da Ivo Van Aken ha vinto anche il doppio disputato al posto del quarto singolare in programma tra Paolini e Van Uytvank. La coppia Mertens-Flipkens ha sconfitto in 60 minuti di gioco le azzurre Chiesa-Paolini 6-1 6-4. L'Italia, capace in passato di vincere il torneo per ben 4 volte, ma retrocessa lo scorso anno è in fase di ricostruzione; in seguito a questa sconfitta non riesce a qualificarsi per il World Group e ora dovrà attendere la riforma della Fed Cup che dovrebbe allargarsi a 16 squadre permettendo così alle azzurre di rientrare nel gruppo delle migliori nonostante la pesante sconfitta contro le più quotate belghe

La belga Elise Mertens aveva battuto Sara Errani 6-3 6-1 nel terzo match in un'ora e 25 minuti di gioco. Per la prima volta in Fed Cup il Belgio è riuscito a superare l'Italia. Errani ha lottato soprattutto nel primo set caratterizzato da numerosi break e contro break, impegnando la più quotata Mertens (n.17 del ranking Wta). Nel secondo set, ha perso il primo servizio, lo ha recuperato andando sull'1-1 e poi non c'è più stata partita. Sull' 1-1 l'azzurra (n.91) è dovuta anche ricorrere alle cure del fisioterapista per un guaio al polpaccio destro.

Errani, 'Non sono stata all'altezza' - "Oggi c'era sicuramente differenza. Penso sia stata superiore, purtroppo il mio livello di questi giorni non è stato all'altezza e non sono riuscita a esprimere il mio tennis". Non cerca scuse Sara Errani dopo la sconfitta con Elise Mertens che ha regalato al Belgio la vittoria nel confronto di Fed Cup. "Mi manca la serenità per riuscire a giocare tranquilla - spiega - per poi esprimere i mie colpi. E' una questione di fiducia mentale. Purtroppo a volte ti porti dentro al campo anche fatti personali, questioni complesse". A pesare sulle due prestazioni, la sconfitta ieri con la Van Uytvanck e quella odierna con la Mertens, entrambe senza vincere un set, anche problemi fisici che ne hanno limitato l'allenamento. "Non mi sono potuta allenare come avrei voluto - cie ancora la Errani -. Sono dovuta star ferma la settimana scorsa e ho perso un po' di fiato. Ancora Azzurra in futuro? Per me è sempre stato un onore e continua ad esserlo indossare la maglia azzurra. Mi spiace solo non essere riuscita ad esprimermi al meglio. Non sono stata all'altezza ma ce l'ho messa tutta".