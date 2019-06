La Roma sfiderà vincente Debrecen-Kukesi

Nel secondo preliminare di Europa League, la Roma è stata sorteggiata contro la vincente del match tra Debrecen (Ungheria) e FK Kukësi (Albania). Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. La squadra giallorossa di Paulo Fonseca giocherà la partita di andata (25 luglio) in casa e il ritorno (1 agosto) in trasferta.

La gara tra Debrecen e Kukesi si giocherà l'11 luglio in Ungheria e il 18 luglio in Albania.