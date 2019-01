22 aprile - Tours Alps, sfida Nibali-Bernal

E' partita la caccia al successore di Pinot sul trono del Tour of the Alps di ciclismo. La gara a tappe, che rappresenta l'ideale trampolino di lancio per il Giro d'Italia, si disputerà fra il 22 e il 26 aprile, da Kufstein a Bolzano. Fra i corridori più attesi c'è Vincenzo Nibali che, il mese successivo, andrà a caccia della terza vittoria nella corsa rosa, dopo quelle del 2013 e '16. Il Tour of the Alps ha annunciato l'elenco delle squadre dell'edizione 2019. Nibali sarà il portacolori della Bahrain-Merida, che dovrà vedersela con il Team Sky di Egan Bernal, astro nascente colombiano che sarà l'alfiere della squadra britannica anche al 102/o Giro. Al via anche l'Astana che l'anno scorso vinse tre tappe e che schiera un altro colombiano doc, Miguel Angel Lopez, già protagonista al Giro d'Italia 2018. L'unico dubbio sulla presenza del colombiano è legato alla dolce attesa della compagna. Chi certamente non mancherà all'appuntamento è Pello Bilbao.