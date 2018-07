10 settembre - Portogallo-Italia

Italia in campo a Lisbona contro il Portogallo nel secondo metch di Nations League

La nuova competizione si articola su 4 categorie, dalla A alla D: l'Italia è inserita nella Lega A, che comprende le 12 nazionali col ranking Uefa più alto suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno. La formula del torneo prevede gare di andata e ritorno e la vincente di ciascun girone si qualificherà per la fase finale a 4 (semifinali e finali) in programma nel giugno 2019. La Nations League metterà inoltre in palio gli ultimi quattro posti per Euro 2020.