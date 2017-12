Wimbledon e Tour de France

Gli appuntamenti del mese

1 lug: F1, gp d'Austria, Spielberg

1 lug: Motogp, gp di Olanda, Assen

2-6 lug: Tennis, torneo di Wimbledon

7-29 lug: 105ma ediz. Tour de France, partenza da Nourmoutier en l'Ile

8 lug: F1, gp di Gran Bretagna, Silverstone

14 lug: Mondiali calcio in Russia, finale per terzo posto

15 lug: Mondiali di calcio in Russia, finale

15 lug: Motogp, gp di Germania, Sachsenring

22 lug: F1, gp di Germania, Hockenheim

29 lug: F1, gp di Ungheria, Budapest

29 lug: tappa finale del Tour de France, Parigi