Tokyo 2020, Bach: 'Ora cerchiamo scenari ideali'

"E' stato decisivo il diffondersi del virus in ogni parte del mondo per determinare il rinvio delle Olimpiadi. Siamo pronti a discutere diversi scenari futuri e ci impegneremo per individuare quelli ideali. Le conseguenze finanziarie non sono una priorità, il parere dell'Oms è stato determinante nella scelta". Così Thomas Bach, nella conference-call del Cio, organizzata il giorno dopo il rinvio dei Giochi di Tokyo.

"Abbiamo pensato soprattutto alla salute degli atleti, ma anche degli altri soggetti coinvolti nella manifestazione, facendo in modo di salvaguardarla. Cercheremo di organizzare le Olimpiadi nel periodo estivo del 2021". "Serviranno sacrifici e compromessi da parte di tutte le parti", ha aggiunto Bach, riferendosi a organizzatori, atleti, federazioni, comitato olimpico internazionale. "Esiste una task-force da metà febbraio, noi seguiamo le informazioni periodiche fornite da questo gruppo di lavoro che comprende il Cio, il Comitato organizzatore dei Giochi, gli amministratori di Tokyo, il Governo giapponese e in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità. Restiamo molto fiduciosi sul successo di questi Giochi olimpici di Tokyo 2020", ha aggiunto.

"Vorrei inviare un segnale d'incoraggiamento a tutti gli atleti in modo che continuino a prepararsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con grande fiducia e impegno. Da parte nostra continueremo a supportarli e così faremo con i rispettivi Comitati olimpici nazionali. Invieremo anche aggiornamenti dal sito online, in modo che tutte le info necessarie siano alla portata di tutti", ha aggiunto Thomas Bach. "Tutti dovranno fare dei sacrifici, anche economici: dagli atleti alle Federazioni, agli addetti ai lavori".