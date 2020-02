Serie A: Juventus Fiorentina

Perdere una partita è "pesante", per di più giocando male. Farlo alla Juventus, dove i tifosi si conquistano con i risultati, lo è ancora di più. Maurizio Sarri si scrolla di dosso le polemiche per le parole d'affetto per i giocatori del Napoli, sentimento "ovvio" - sostiene - per chi lo ha aiutato a scalare le vette del calcio sino ad arrivare alla Juventus, e chiede alla sua squadra di "riflettere". Contro la Fiorentina vuole un'altra prestazione, per tornare a fare punti e tenere a distanza le inseguitrici. "Vorrei essere ricordato per aver vinto qualcosa, anche se qui è un'abitudine - aggiunge - ma vorrei vincere qualcosa di importante...". La strada è quella giusta, nonostante il feeling con l'ambiente non sia ancora sbocciato del tutto. "Dopo domenica i tifosi erano giustamente arrabbiati per il brutto risultato e la brutta prestazione", ammette Sarri, che dice però di non essere preoccupato. "Il percorso finora è buono: abbiamo fatto meglio in Champions e in Coppa Italia rispetto all'anno scorso, ma tutti noi abbiamo la sensazione che si possa crescere. Non ci sono dati preoccupanti ma partite sì, come in Supercoppa e con il Napoli, che sono arrivate tutte e due alla fine di un ciclo. Questa può essere una indicazione".