Serie A: Sassuolo Roma, probabili formazioni

Alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo a Trigoria Paulo Fonseca parla quasi esclusivamente di mercato, dei nuovi arrivati Ibanez, Villar e Perez subito convocati e soprattutto del fresco arrivederci del capitano Alessandro Florenzi, trasferitosi in prestito per quattro mesi al Valencia. "Tra noi abbiamo avuto una conversazione molto serena, molto diretta. Ha avuto questa opportunità ed è andato lì per volontà propria" spiega il tecnico della Roma, ricordando che "a fine stagione c'è l'Europeo" e che il terzino "aveva solo più voglia di giocare". Il posto fisso, però, il portoghese glielo aveva tolto ormai da tempo, e comunque è una cosa "che non posso promettere a nessuno". Ecco quindi la scelta del divorzio temporaneo. "Quella che si è prospettata sembrava una buona soluzione. Non abbiamo pensato al futuro - ammette Fonseca -. Vedremo quale sarà il rendimento del giocatore, anche in Nazionale. E poi valuteremo. Non stiamo pensando alla prossima stagione". Fonseca ci tiene comunque a sottolineare il fatto che "Florenzi è un grandissimo professionista. Ha avuto un grande atteggiamento da capitano, sempre. Ho parlato con lui e gli ho detto che è una persona con cui mi sono trovato sempre bene, ho avuto un buon rapporto. Ho grande ammirazione per il suo atteggiamento". "Capisco com'è il calcio, è fatto così: oggi è Florenzi, domani sarà un altro giocatore - aggiunge -. Questo è il calcio. Io devo pensare sempre alle soluzioni per la squadra. Ho sempre desiderato il meglio per Florenzi. La mia relazione personale con i giocatori non è legata al numero di partite giocate e da questo punto di vista vi assicuro che con lui non ho avuto nessun problema. Desidero di cuore che possa essere molto felice".

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 6 Rogerio, 17 Muldur, 35 Piccinini, 14 Obiang, 23 Traore, 44 Ghion, 68 Bourabia, 18 Raspadori, 51 Pellegrini). All. De Zerbi. Squalificati: Peluso Diffidati: Djuricic, Magnanelli Indisponibili: Marlon, Tripaldell, Chiriches.

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 18 Santon, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov, 21 Veretout, 4 Cristante, 17 Under, 7 Pellegrini, 99 Kluivert, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 15 Cetin, 20 Fazio, 33 Bruno Peres, 37 Spinazzola, 41 Ibanez, 14 Villar, 8 Perotti, 27 Pastore, 19 Kalinic, 31 Perez). All.: Fonseca. Squalificati: nessuno Diffidati: Pellegrini, Veretout Indisponibili: Zappacosta, Mkhitaryan, Zaniolo, Diawara Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 4,00 3,90 1,83