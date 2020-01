Coppa Italia: Inter Fiorentina 0-0, Conte con tre punte LIVE

In campo Inter Fiorentina 0-0 DIRETTA ultimo quarto di Coppa Italia

Un'Inter a trazione anteriore: Antonio Conte schiera i tre attaccanti Lukaku, Sanchez e Lautaro Martinez nella semifinale contro la Fiorentina a San Siro. In panchina c'è Eriksen, alla prima convocazione in nerazzurro dopo l'allenamento di ieri. A centrocampo torna Vecino con Barella, Candreva e Ashley Young. Neppure convocati Sensi, Gagliardini e De Vri. E' inedita anche la difesa con Godin, Ranocchia e Bastoni. Iachini si affida alla coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa. A centrocampo torna Badelj con Benassi e Pulgar, sulle fasce l'ex Dalbert e Lirola.

"Per fare la partita perfetta contro l'Inter bisogna andare a 200 all'ora, se giochi a Milano per pareggiare non vai da nessuna parte". E' la raccomandazione di Giuseppe Iachini alla sua per la sfida di Coppa Italia che mette in palio le semifinali. Appuntamento a San Siro dove è atteso dagli Usa il patron Rocco Commisso. La Fiorentina, dopo aver eliminato l'Atalanta, andrà a caccia di un'altra impresa pur in emergenza: out per squalifica Pezzella e per problemi fisici Boateng e Castrovilli che dopo aver lasciato ieri l'ospedale ha iniziato oggi test e lavoro personalizzato al centro sportivo con buoni riscontri.