Serie A: Sassuolo Bologna apre la 12/ma giornata

Sassuolo Bologna apre la 12/ma giornata di Serie A DIRETTA

De Zerbi pensa ad una novità almeno per reparto. Sempre indisponibili Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo e Rogerio per infortunio, Obiang per squalifica e Traorè chiamato dalla nazionale della Costa d'Avorio, nell'undici iniziale dovrebbero trovare posto Peluso in difesa, Magnanelli a centrocampo e Caputo in attacco. Ballottaggio tra Defrel e Boga. Panchina per Bourabia. Sarà un Bologna ai minimi termini, quello che stasera scenderà in campo al Mapei Stadium. Formazione praticamente obbligata. Torna Medel, ma si perdono altri pezzi: out Santander, per il riacutizzarsi del problema al polpaccio che lo aveva costretto al cambio a Cagliari e a alla panchina con l'Inter. Fuori pure Destro e in attacco resta il solo Palacio. E sulla trequarti è probabile l'impiego di Svanberg, perché pure Soriano è costretto in infermeria da un'infiammazione al ginocchio. Soriano e Santander ingrossano la lista degli indisponibile che include pure Destro Dijks e Tomiyasu. Spazio a Mbaye e Krejcì sulle fasce di difesa, quindi, con la coppia Medel-Poli in mediana. Unico ballottaggio: Denswil-Bani in difesa.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-1-2): 47 Consigli, 22 Toljan, 2 Marlon, 19 Romagna 13 Peluso, 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 8 Duncan, 11 Defrel, 25 Berardi, 9 Caputo. (63 Turati, 64 Russo, 35 Piccinini, 44 Ghion 17 Muldur, 33 Tripaldelli, 77 Kyriakopoulos, 68 Bourabia, 7 Boga, 10 Djuricic, 18 Raspadori). All.: De Zerbi. Squalificati: Obiang. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Chiriches, Rogerio , Ferrari, Pegolo, Mazzitelli. Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 23 Danilo, 13 Bani, 11 Krejcì, 5 Medel, 16 Poli, 7 Orsolini, 32 Svanberg, 10 Sansone, 24 Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Paz, 25 Corbo, 30 Schouten, 31 Dzemaili, 17 Skov Olsen, 26 Juwara, 29 Cangiano). All.: Mihajlovic (Tanjga in panchina). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Destro, Dijks, Tomiyasu, Santander, Soriano. Arbitro: Piccinini di Forlì Quote Snai: 2,75 3,55 2,55