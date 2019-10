Euro 2020: 5-0 al Liechtenstein, per l'Italia 9 vittorie di fila

L'Italia ha battuto il Liechtenstein 5-0 in una partita dell'8/a giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Con il successo a Vaduz sono nove le vittorie consecutive degli azzurri con Roberto Mancini commissario tecnico. Con il successo di questa sera a Vaduz, sul campo del Liechtenstein, l'Italia allenata da Roberto Mancini ha messo in fila il nono successo consecutivo e ha eguagliato il record che apparteneva a Vittorio Pozzo, il leggendario ct che trascinò gli azzurri al titolo mondiale nel 1934 e nel 1938. Sono 8 le vittorie dell'Italia del 'Mancio' nel Girone J di Euro 2020, ai quali si aggiunge quella contro gli Stati Uniti a Genk (1-0)

I gol

Liechtenstein-Italia 0-1: al 2' del pt, cross teso di Biraghi in area, rigore in movimento di Bernardeschi che trova il sette

Liechtenstein-Italia 0-2: al 25' del st, Bernardeschi batte il calcio d'angolo con traiettoria ad uscire, svetta Belotti insacca

Liechtenstein-Italia 0-3: al 32' del st, El Shaarawy pennella per Romagnoli, il difensore di testa spedisce in fondo al sacco.

Liechtenstein-Italia 0-4: al 37' del st, Cristante vede bene El Shaarawy solo in area, il Faraone di prima trasforma in rete.

Liechtenstein-Italia 0-5: al 47' del st, Di Lorenzo prende la mira e confeziona un cioccolatino per Belotti che di testa fa 5-0.

Il ct Roberto Mancini ha cambiato tanto, come annunciato, nella formazione dell'Italia che si appresta a scendere in campo a Vaduz contro il Liechtenstein, nell'8/a partita del Girone J di qualificazione a Euro 2020. Donnarumma lascia la porta a Sirigu. In difesa, da destra verso sinistra, verranno schierati Di Lorenzo (all'esordio in azzurro), Mancini, Romagnoli e Biraghi. A centrocampo Zaniolo a destra e il romanista Cristante a sinistra, con Verratti (capitano) in mezzo. In attacco Bernardeschi e Grifo giocheranno ai lati di Belotti.