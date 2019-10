Europa League: Wolfsberger Roma LIVE

Largo al turnover, un po' per scelta un po' per necessità. La Roma che affronterà gli austriaci del Wolfsberger in Europa League sarà diversa rispetto a quella vista domenica scorsa in occasione del successo a Lecce. Innanzitutto perché mancheranno gli infortunati Pellegrini e Mkhitaryan, e poi perché il tecnico Paulo Fonseca ha intenzione di concedere un turno di riposo ad alcuni degli elementi più utilizzati da inizio di stagione, in primis Kolarov e Dzeko. "Hanno bisogno di tirare il fiato" confessa il portoghese parando del terzino e del centravanti, che sarà sostituito da Kalinic. "Il Wolfsberger è una squadra di qualità, ho avuto modo di vedere la vittoria per 4-0 contro il Borussia Moenchengladbach e il risultato riflette il valore della squadra - spiega Paulo Fonseca in conferenza stampa -. Sono rimasto sorpreso positivamente. Al momento del sorteggio qualche osservatore li ha sottovaluti".

Il quadro della seconda giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)