Serie A: Verona Udinese, probabili formazioni

"È un'opportunità di riscattarsi dopo la prova di sabato". Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor 'legge' così l'anticipo che attende domani la sua squadra in casa del Verona, di nuovo in campo dopo la brutta sconfitta con il Brescia. "Da un lato sono contento che si giochi subito perché quando ci si trova in una situazione simile è meglio tornare in campo - ha detto nella consueta conferenza stampa pre-partita - È vero che con il Brescia non abbiamo creato tanto, non abbiamo brillato tanto ma non sono d'accordo che quella fosse una partita da perdere, era una partita da 0 a 0".

Tudor non si ferma qui. "Fare una partita un po' cosi, con assenze per noi importanti, ci sta. Mi dispiace perché in queste 4 partite avremmo meritato più di tre punti. È questo che mi brucia". Ecco perché domani l'obiettivo sarà uno solo. "Ora bisogna fare risultato, c'è da far punti e tirarci subito su".