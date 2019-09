Serie A: Milan Inter

Sorridente, in vena di scherzare e rilassato. Marco Giampaolo vuole cancellare ogni forma di nervosismo da Milanello e trasfondere invece completa serenità al Milan, atteso dalla ''partita tatticamente più difficile'' dell'anno contro l'Inter. Giampaolo è imbattuto nei derby e per la prima volta in carriera affronterà Antonio Conte in uno scontro tra moduli differenti e tra filosofie opposte, tra la cultura del ''testa alta e giocare'' e quella del ''testa bassa e pedalare''. Fosforo contro muscoli, tecnica contro corsa. ''Vincere e convincere'', il sintetico motto di Giampaolo, ostinato a ribadire che ''l'identità chiara e riconoscibile'' e il ''bel gioco'' sono gli obiettivi principali da perseguire per arrivare al risultato. La gara di sostanza disputata dallo Slavia Praga in Champions contro l'Inter - primo mezzo passo falso per Conte e soci - può essere quindi uno spunto su come controbattere agli schemi ''definiti e ripetitivi'' dei rivali ma non deve essere il punto d'arrivo: ''Non mi piace difendere nel 'fortino'. Non voglio una squadra che giochi con la palla lunga e che non la riconquisti, voglio mantenere il possesso. Non faremo come lo Slavia Praga, faremo meglio di loro''.

Il suo primo derby della Madonnina, in un San Siro tutto esaurito e a tinte rossonere, con la vetta solitaria della classifica saldamente in mano, di nuovo in campo dopo la deludente prestazione in Champions di martedì: sono le premesse per una conferenza stampa di calcio e passione ma a tenere banco è la lite tra Lukaku e Brozovic. La fuga di notizie ha infastidito e irritato Antonio Conte. ''L'Inter è sempre molto chiacchierata sui giornali e sulle tv. Mi hanno detto che è normale - afferma teso Conte - ma non può essere una scusa. Bisogna estirpare le cattive abitudini. E' inaccettabile che mi si dica 'succedeva anche negli anni passati'. E' un alibi. Altri club sono più bravi a gestire determinate situazioni''. Conte bacchetta tutti, chi parla troppo e racconta fatti di spogliatoio, e la società che deve tutelare la squadra, creare un muro di silenzio per permettere maggiore concentrazione. L'Inter deve cambiare molto, non solo nel rettangolo di gioco. E' il primo 'caso' che Conte si trova ad affrontare alla guida della squadra nerazzurra. Il primo episodio spinoso che mina gli equilibri. Così in conferenza stampa gli ricordano della frase di Giovanni Trapattoni: 'Allenare l'Inter è come stare in una centrifuga'. ''I maestri non si contraddicono. Sapete quanto io gli debba per la mia carriera. Non è semplice - ammette Conte - dovremo essere impermeabili. Non accetto che mi si dica che capitava anche in passato, perché se no dico anche io che in passato non si lottava. E' una scusa che non accetto''. Nella 'pazza Inter' da cambiare c'è anche questo. Servirà tempo per veder crescere la sua 'creatura' ma il calendario è fitto e alle porte c'è il derby. Novanta minuti in cui si ferma una città, con oltre 200 Paesi collegati.